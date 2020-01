Handball : Marie Küppers vor dem Absprung nach Westfalen

Krefeld (svs) Im Herbst, bis zur Weihnachtspause, hatten die Adler Königshof eine kleine Schwächephase. In dieser Zeit verlor das Team einige Spiele, doch im neuen Jahr starteten die Schwarz-Weißen mit zwei klaren Siegen: Gegen den Tabellenzweiten HSG Hiesfeld/Aldenrade feierte die Mannschaft ein verdientes 29:25, gegen den TV Lobberich, den die Adler durch den Sieg in der Tabelle hinter sich ließen, gab es einen 24:20-Sieg.

53 Tore schoss das Team also in den beiden Erfolgen. 21 davon – zehn gegen Hiesfeld, gar elf gegen Lobberich – gingen auf das Konto von Marie Küppers. Die 24-Jährige steht damit auf Rang drei der Torschützinnen der Oberliga. „Dabei ist sie aber die einzige, die keine Siebenmeter wirft. Ihre 81 Tore hat sie alle aus dem Feld heraus gemacht. Marie ist unglaublich schnell und sie hat eine gute Wurfquote. Sie ist meist kaum zu halten“, schwärmt ihr Trainer Ingo Häußler.

„Ihr großer Vorteil ist auch, dass sie extrem konstant ist. Sie hatte in der Hinrunde zwei schwächere Spiele. Bei einem war sie angeschlagen, beim anderen ist sie am Vormittag einen Halbmarathon beim Köln-Marathon gelaufen. Da ist verständlich, dass die Frische etwas fehlte“, sagt ihr Trainer grinsend.

Auch neben dem Spielfeld dreht sich bei der Viersenerin alles um Handball, denn hauptberuflich arbeitet sie für die HBF, die Frauen-Handball-Bundesliga. Was für die Torjägerin gut ist, ist für die Adler vermutlich eine schlechte Nachricht. „Sie arbeitet in Dortmund und ist nun dort hin gezogen. Darum ist die Anreise zum Training und zu Spielen sehr weit. Sie wird darum vermutlich im Sommer wechseln“, sagt Häußler. Noch versucht er, die Linksaußen vom Bleiben zu überzeugen, will sie aber auch bei der Vereinssuche unterstützen.