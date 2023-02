Handball-Oberliga Adler Königshof bindet Reiners und holt Lohmann

Zudem konnten die Adler auch Spielmacher Ken Lohmann vom TV Angermund verpflichten. „Mit Ken bekommen wir einen sehr erfahrenen Mittelmann. Der 32-Jährige spielte für verschiedene Vereine, in verschiedenen Ligen. Er ist ein Spielmacher, der das Spiel ordnen kann, aber auch selber torgefährlich ist.“ Auch Ken Lohmann freut sich auf die neue Herausforderung bei Adler Königshof. „Beim Probetraining merkte man die gute Teamchemie im Kader der Adler. Ich fühlte mich direkt gut aufgehoben und das Zusammenspiel mit der Mannschaft passte. Die Adler sind seit mehreren Jahren eine feste Größe in der Oberliga. Die Mannschaft ist sympathisch und ich hoffe, dass wir in der nächsten Spielzeit wieder die obere Tabellenhälfte angreifen können und dies schnell festigen“, sagte der Spielmacher des TV Angermund.