Handball Sebastian Bartmann baut bereits das neue Team von Adler Königshof

Auf der Torhüterposition bleibt Mike Kammann den Adlern erhalten, dagegen wird Lorenzo Breuer den Verein aufgrund seines Studiums in Bonn verlassen. „Mike hat sich über die Jahre, die er bei Adler spielt, sehr gut weiterentwickelt. In den letzten Jahren war er in einer Rotation bei der Zweiten und Ersten am Ball. Mike hat dies sehr gutgetan und konnte auch schon in der Ersten gute Leistungen zeigen“, sagt der Adler-Spielertrainer. „Lorenzo konnte in der aktuellen Saison leider keine Minute Handball spielen. Schade, dass er nicht mehr für Adler an den Ball gehen kann. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft in Bonn und dass er gesundheitlich wieder vernünftig auf die Beine kommt.“