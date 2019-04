Handball : Adler Königshof holt den Kreispokal

Krefeld Die Handball-Frauen des Vereins unterlagen unterdessen bei den Bergischen Panthern knapp mit 22:23.

Bei den Männern gewann der Favorit und Turnierausrichter DJK Adler Königshof den Kreispokal. Gegen den Landesligisten SC Bayer Uerdingen tat sich der Regionalligist allerdings lange Zeit schwer und lag bis zur 35. Spielminute mit nur drei Toren in Führung. Den Uerdingern gelang es im weiteren Verlauf aber nicht, mit den körperlich überlegeneren Königshofern mitzuhalten. So gewann auch Königshof sein Finalspiel am Ende sehr deutlich mit 39:26, nachdem der DJK im Halbfinale gegen den SV Straelen mit 25:12 ebenfall ein hoher Sieg gelungen war. Uerdingen besiegte in seinem Halbfinale die TuS Treudeutsch Lank dank einer starken kämpferischen Leistung mit 17:16. getrübt wurde der Pokalsieg allerdings von der gleichzeitigen Nachricht, dass der Abstieg in die Oberliga nun fest steht, da Konkurrent HSG Siebengebirge sein Nachholspiel in Aachen überraschend gewonnen hatte. Die Pokalsieger SV Straelen und DJK Adler Königshof haben sich dank ihrer Siege nun für den HVN-Pokal qualifiziert, in der die acht Pokalsieger der acht Handballkreise des Handballverbandes Niederrheins sowie die Absteiger aus der dritten Liga gegeneinander antreten.