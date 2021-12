Handball : Das Spiel der Adler-Frauen fällt aus

Krefeld Das Team aus der Nordrheinliga hat nicht genug Spielerinnen zur Verfügung. Die Turnerschaft St. Tönis tritt auswärts an und will etwas Zählbares vom Duell bei HC Gelpe/Strombach mitbringen.

(MaHa) Während die Turnerschaft St. Tönis am Samstagabend (19 Uhr, Eugen-Haas-Halle) in Gummersbach zum letzten Auswärtsspiel der Handball-Nordrheinliga beim HC Gelpe/Strombach antritt, mussten die Frauen von Adler Königshof ihre Partie beim Bergischen HC absagen.

„Wir haben ohnehin einen kleinen Kader. Wir können am Samstag keine spielfähige Mannschaft stellen und haben das Spiel beim Ligaprimus Bergischen HC abgesagt“, berichtet Ingo Häußler. Die Partie beim Tabellenführer wird zugunsten des Bergischen HC gewertet. Am 18. Dezember spielen die Adler noch einmal in diesem Jahr, dann gastieren sie auswärts bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade.