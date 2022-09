Handball-Oberliga : Florian Lindenau bringt Oppum zur Verweiflung

Krefeld Torhüter Florian Lindenau ist der Garant des Erfolgs beim 28:21 von Adler Königshof im Oberliga-Derby bei Handball Oppum. Die starke Leistung wird auch vom Gegner neidlos anerkannt.

Der Jubel in der Sporthalle an der Scharfstraße kannte im Lager von Adler Königshof keine Grenzen mehr. Endlich hatte die Mannschaft von Marius Timofte wieder einmal ein Derby bei Handball Oppum für sich entschieden. Nach dem 28:21-Erfolg bildete das Königshofer Team einen Kreis und ließ sich vom eigenen Anhang für eine starke Leistung feiern. Dabei ragte vor allem Adler-Keeper Florian Lindenau heraus. „Florian Lindenau war heute überragend, er hat uns den Zahn gezogen“, sagte Oppums Geschäftsführer Frederick Küsters nach dem Derby. „Wir waren heute chancenlos. Nächste Woche geht es dann weiter.“

Florian Lindenau, der in den ersten beiden Saisonspielen eher unglücklich agierte, war im Derby hochmotiviert und der Garant für den Derbysieg seiner Mannschaft nach der Corona-Pandemie. Der Keeper hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Adler nach 16 Minuten bis auf 10:2 enteilt waren. Auch eine von Ljubomir Cutura in der 12. Minute beim Spielstand von 7:2 genommene Auszeit verpuffte. Mit einer 15:8-Führung ging es für die Timofte-Truppe in die Kabine.