Handball-Verbandsliga : Adler II gehen quasi ohne Training ins Spiel

Krefeld In der Verbandsliga trifft die Zweitvertretung der Adler Königshof am Samstagabend zu Hause um 19.30 Uhr in der Sporthalle Königshof auf die Turnerschaft Lürrip. Zur selben Zeit ist die Turnerschaft St. Tönis zu Gast in der Hans-Jansen-Halle beim HC Rot-Weiß Oberhausen.

„Wir haben zuletzt wenig trainiert und waren am vergangenen Wochenende spielfrei“, berichtet Domenic Schmidt von Adler II. „Für uns wird die Begegnung gegen die Turnerschaft Lürrip eine Wundertüte werden.“ Während das Perspektivteam der Adler mit drei Siegen in die Saison gestartet ist und aktuell den dritten Platz in der Tabelle innehat, feierte die Turnerschaft Lürrip am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg, zu Hause fuhr man einen 28:24-Erfolg über den TV Kapellen ein. „Für uns gilt weiter: Wir wollen uns weiterentwickeln und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Gerade zu Hause an einem Heimspieltag werden wir alles geben, wir freuen uns darauf und gehen positiv und motiviert in das Spiel“, sagt Schmidt.