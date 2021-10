Handball : Adler-Frauen gegen Schölwer-Team, Turnerschaft will vorne dranbleiben

Auf Torjägerin Lena Schleupen, hier beim Torwurf, muss die Turnerschaft St. Tönis noch bis Januar verzichten. Foto: Topel

Krefeld Für Oberligist Königshof geht es am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Biefang. Für den NiederrheinligistenSt. Tönis gibt es am Sonntag (15 Uhr) ein Wiedersehen mit der Sg Überruhr.

Trotz des personellen Umbruchs haben die Frauen von Adler Königshof einen perfekten Saisonstart hingelegt. Am Samstag (17.45 Uhr, Sporthalle Königshof) kommt es in der Oberliga zum Duell gegen den Tabellenzweiten und ebenfalls noch verlustpunktfreien TV Biefang. In der Nordrheinliga trifft die Turnerschaft St. Tönis am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) auf die SG Überruhr.

Adler: Lina Praest zog es beruflich nach Krefeld, spielte zuletzt beim Pfalzligisen HSG Landau Land zu den Frauen von Adler Königshof. Menschlich kam die 26-Jährige schnell in der Mannschaft von Coach Ingo Häußler an, spätestens mit dem letzten Spiel aber auch sportlich. „Sie ist noch nicht lange bei uns, hat mich aber beim Spiel in Witzhelden positiv in der Deckung überrascht“, berichtet der Coach. Die Rückraumspielerin löste die Aufgabe als Deckungsspezialistin für die gefährlichen Angreiferinnen des TV Witzhelden optimal, erkämpfte sich in der Abwehr mehrfach Bälle, leitete Gegenstöße, die das Team zu einfachen Toren nutzen konnte, ein und konnte so auch selbst drei Treffer zum Sieg beim heimstarken TVW beisteuern. „Der Kader von Biefang hat sich stark verändert, ist deutlich jünger. Wir freuen uns auf das Duell“, sagt Häußler. Zudem kommt es bei der Partie zum emotionellen Wiedersehen mit Dieter Schölwer, der die Adler 2018 nach sechs Jahren verließ.