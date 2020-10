Rudern : CRC-Achter ist wieder die Nummer eins in NRW

Krefeld Auf ihrer Heimatstrecke am Elfrather See heimsten die Athleten des Krefelder Ruder-Clubs sechs Titel ein und kamen zusätzlich noch elf Mal auf das Treppchen. Damit wurde das Vorjahresergebnis um einiges verbessert.

Der Crefelder Ruder-Club hat mit einem starken Auftritt bei den NRW-Landesmeisterschaften am Elfrather See eindrucksvoll seine Vormachtstellung in Nordrhein-Westfalen unterstrichen. Mit sechs Titelgewinnen und insgesamt elf Podest-Platzierungen fuhren sie wieder ein starkes Ergebnis ein.

Zum Abschluss der Regatta stand traditionell der prestigeträchtige Männerachter auf dem Programm. Nach verhaltenem Start drehten die CRC-Recken ab 500m auf der zweiten Streckenhälfte richtig auf und gewannen in der Besetzung Michael Naß, Jacob Schulte-Bockholt, Lukas Geller, Jakob Gebel, Larus Melka, Julian Garth, Matthias Keulen, Andreas Baloghy und Steuerfrau Anna Lülfing am Ende deutlich vor dem Vorjahressieger aus Münster. Bereits im Zweier ohne Steuermann waren Jakob Gebel und Lukas Geller zwei Stunden vorher als Erste über die Ziellinie gegangen, tags zuvor gab es für sie zusammen mit Jacob Schulte-Bockholt, Larus Melka und Steuerfrau Anna Lülfing den Sieg im Vierer. Auch Schulte-Bockholt und Steuerfrau Lülfing gehörten mit drei Titeln zu den erfolgreichsten Sportlern. Gemeinsam mit Johanna te Neues, Melissa Isen, Henriette te Neues, Joost Foller, Julian Garth, Michael Naß und Sophie Baloghy hatten sie sich den Titel im Mixed-Achter gesichert. Dritter wurde der zweite CRC-Mixed-Achter mit Sophie Baloghy, Charlotte Lier, Theresa Hülsmann, Stefan Pollmeier, Lars Hermsdorfer, Andreas Baloghy, Marisa Staelberg und Steuermann Philipp Grunenberg. Auch beim zweiten Mixed-Rennen im Doppelvierer ging der Sieg nach Krefeld. Nach einem beherzten Rennen setzen sich Henriette te Neues, Moritz Koch, Lars Henning und Sophie Baloghy gegen die Konkurrenz durch.

Für den CRC geht es in Werder an der Havel weiter, wo die Deutschen Sprintmeister ermittelt werden. Parallel startet im bulgarischen Plovdiv noch die Ruder-Europameisterschaft . Dort greifen mit Laurits Follert, Jonathan Rommelmann, Sonja Schlosser, Michaela Staelberg und Marc Leske gleich fünf Krefelder für Deutschland ins Geschehen ein.

Nicht ganz so gut verlief es bei der Junioren-Mannschaft des CRC. Der Junior-Achter vergab nach einem kapitalen Fehler zur Streckenhälfte seine Medaillenchance und auch der hoch gehandelte Junioren- Doppelvierer mit Steuermann in der U17 wurde seiner Favoritenrolle in keiner Weise gerecht. Für Lichtblicke im Nachwuchs sorgten dagegen Jonas Schüller und Lasse Kubill, die das Finale im Leichtgewichts-Doppelzweier mit zwei Längen Vorsprung gewannen. Fast genauso gut machten es Merlin Kluth, Jan Henrik Sczymczak, Pascal Friedrich und Matthias Parlow, die im U19- Doppelvierer nach einer kleinen Unaufmerksamkeit das gegnerische Boot aus Düsseldorf etwas zu weit entwischen ließ, aber im Endspurt noch auf Platz zwei kam. CRC-Trainer Wöstemeyer zog am Ende eine positive Bilanz nach dem Wochenende: „Der Samstag ist echt nicht gut gelaufen für uns. Beeindruckend fand ich, dass sich dann einen Tag später auch unsere Nachwuchsleute eindrucksvoll zurückgemeldet haben. Da haben wir in fast jedem Boot eine Medaille gewonnen. Mit sechs Titeln haben wir das Ergebnis der letzten Jahre bestätigen können und mit fünf weiteren Podest-Plätzen sogar besser abgeschnitten als im letzten Jahr“, so Wöstemeyer.