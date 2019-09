Ruder-Bundesliga : Achter des CRC beim Finale in Münster

Achter des CRC beim Finale in Münster

Krefeld Während die Herren keine Medaillenchance mehr haben, kämpfen die Frauen noch um Platz drei.

(RP) Das mit Spannung erwartete Finale der Ruder-Bundesliga-Saison 2019 findet am heutigen Samstag auf dem Aasee in Münster statt. Der Münsteraner Regattaverein lädt zum „Sparda-Bank Renntag“. In der 11. Saison gastiert der Ligazirkus mit seinen 26 Vereins-Achtern aus der gesamten Republik bereits zum 9. Mal auf dem idyllisch gelegenen Stadtsee. Hier fand 2009 der erste Renntag überhaupt statt.