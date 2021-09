Dilkrath und Grefrath unentschieden : Acht Tore im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga

Krefeld Spitzenspiele sind oft langweilig, wenn sich die Mannschaften neutralisieren oder Angst vor einer Niederlage haben. Fortuna Dilkrath und der SSV Grefrath haben gezeigt, dass es auch anders geht.

DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 4:4. Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga, das in jeglicher Beziehung dieser Bezeichnung verdient hatte, trennten sich die beiden Topvereine 4:4 (3:2). Nach dem Abpfiff waren sich dann auch Dilkraths Trainer Fabian Wiegers und SSV-Manager Jürgen Claßen in ihrer Beurteilung einig: „Es war ein toller Fight, die Zuschauer sind voll auf ihre Kosten gekommen und der Ausgang ging in Ordnung.“ Lukas Hanssen brachte die Gäste nach vorne (3.), doch Nando Di Buduo (8.) und Marvin Holthausen (14.) drehten schnell den Spielverlauf. Dann war der SSV wieder zweimal an der Reihe. Aber nach dem Ausgleich von Michael Funken (26.) traf David Pries ins eigene Netz (32.). Gerrit Lenssen mit einem sehenswerten Freistoß sorgte für das 3:3 (71.), dem Malte Laumen aber die erneute Fortuna-Führung folgen ließ (78.). In der Nachspielzeit egalisierte Lukas Hartmann mit dem 4:4 diesen tollen Schlagabtausch.