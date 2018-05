Lokalsport: Abstiegskampf in Aldekerk

Krefeld Der VfB Uerdingen reist zum zwei Zähler schlechter platzierten Nachbarn.

Während in Sachen Aufstieg schon lange alles perfekt ist - TuS Fichte Lintfort geht direkt hoch, der GSV Moers in die Relegation -, kann es am Ende der Tabelle der Bezirksliga-Gruppe 5 kaum spannender zugehen. In Frage steht hier noch der dritte direkte Absteiger neben dem MSV Moers, der in der Winterpause sogar seine Mannschaft zurückzog, sowie dem SV Sevelen. Außerdem geht es um den Relegationsplatz.