Jugend-Handball : Traumstart in die Handball-Bundesliga

Die weibliche A-Jugend von TS St. Tönis startet mit Siegen in Osnabrück und gegen Hamburg. Beide Male entschied ein Tor zugunsten der Turnerschaft.

(hau) Das Abenteuer Jugend-Bundesliga hat für die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis wie ein Märchen begonnen. Die Mannschaft von David von Essen gewann zunächst ihre Bundesliga-Premiere bei der HSG Onsabrück mit 17:16. Einen Tag später folgte zu Hause gegen die SG Hamburg-Nord ein weiterer Krimi, den die Turnerschaft mit 22:21 für sich entschied. Mit zwei Siegen ist der Nachwuchs von St. Tönis somit optimal in die höchste Spielklasse gestartet. „Dieses Team ist einfach unglaublich“, freute sich David von Essen nach dem Heimsieg vor 250 Zuschauern in der Sporthalle Corneliusfeld. „Ich hatte gehofft, dass wir beide Spiele eng gestalten können.“

Am Samstag gestaltete sich die Partie in Osnabrück recht ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich über die sechzig Minuten entscheidend absetzen. So sorgte Helen Sophie Scheffel mit ihrem einzigen Treffer an diesem Tag für den 17:16-Erfolg.