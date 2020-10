Juniorenfußball : Aufsteiger TSV Bockum erwartet Ex-Nationalspieler Mike Hanke

Krefeld Der ehemalige Torjäger von Borussia Mönchengladbach trainiert die A-Junioren des TuS Reuschenberg in der Fußball-Niederrheinliga. Der VfR Fischeln empfängt Wiederaufsteiger Ratingen 04/19, der KFC uerdingen muss zum SC Velbert.

Am Wochenende rollt auch im Nachwuchsbereich wieder der Ball, wenn auch noch nicht überall. Bei den C-Junioren geht es erst in zwei Wochen los. Wegen Corona gibt es in den Niederrheinligen jetzt zwei Gruppen mit jeweils nur zehn Mannschaften. Die beiden Gruppenersten spielen dann nach Vorrundenende einen Aufsteiger aus, die beiden Letzten steigen direkt ab und die Zweiten, Dritten und Vierten brauchen nicht in eine Relegation. Letzteres lautet dann auch bei den A-Junioren des KFC Uerdingen und VfR Fischeln die Zielsetzung. Neuling TSV Bockum, der zum Auftakt am Sonntag den Mitaufsteiger TuS Reuschenberg erwartet, will alles, aber nicht auf den beiden letzten Plätzen landen. Trainer Frank Hüneburg sagt: „Es wird eine verdammt schwere Saison. Wenn wir drin bleiben wollen, muss man gegen diesen Gegner gleich punkten.“ In Sachen Aufstieg hat er mit der SG Unterrath, dem KFC Uerdingen, TSV Meerbusch, VfR Fischeln und 1. FC Mönchengladbach gleich fünf Teams auf dem Zettel. Interessantes am Rande: Trainer bei den Reuschenbergern ist Mike Hanke, der 284 Bundesligaspiele für Schalke, Wolfsburg, Hannover, Borussia Mönchengladbach und Freiburg bestritt. Dabei erzielte er 57 Tore. Zwölfmal lief er für die Nationalmannschaft auf und war im Kader bei der WM 2006.