Lokalsport: 6:13 - Rückschlag für die Uerdinger Wasserballer

Krefeld Für die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen gab es im ersten von drei möglichen Relegationsspielen gegen den SVV Plauen einen bitteren Rückschlag. Im Vogtland unterlag das Team von Trainer Tim Focke mit 6:13 und steht damit schon mit dem Rück zur Wand, um den Abstieg in die Bundesliga Gruppe B noch zu verhindern. Den ersten Schreck gab es schon vor der Abfahrt, denn Leistungsträger und Center Sven Rößing konnte nicht mit nach Plauen reisen. Für ihn reiste Jugendspieler Vincent Tadday mit, welcher seinen ersten Einsatz gut meisterte.

Obwohl Bayer seiner Favoritenrolle gerecht werden wollte, hieß es im zweiten Viertel schon 5:0 für Plauen, ehe Vuk Jelaca den ersten Treffer für Bayer erzielte. Im weiteren Spielverlauf kamen die Uerdinger durch Tore von Lazar Kilibarda, Gergö Kovac und Jure Stojanovic zwischenzeitlich auf 6:9 heran. Geprägt von etlichen Hinausstellungen gegen beide Mannschaften, mussten auf Uerdinger Seite Lazar Kilibarda und Kapitän Gerrit Pape vorzeitig aus dem Wasser. Statt sich weiter auf das Spiel konzentrieren lamentierten die Uerdinger Akteure immer wieder mit den Schiedsrichterentscheidungen. Die Folge: Plauren zog bis zur Schlusssirene auf 13:6 davon. Für den SV Bayer heißt es am kommenden Wochenende, erst im Heimspiel am Samstag auszugleichen, um dann einen Tag später an gleicher Stelle mit einem weiteren Sieg den Verbleib in der A-Gruppe zu sichern.