Galopprennen : 51. Sieg für den Stall Samt und Seide

Die vierjährige Stute Cipriani gewann in diesem Jahr bei drei Starts dreimal für Trainer Mario Hofer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Stute Cipriani hat der Krefelder Galopp-Besitzergemeinschaft, die schon seit 45 Jahren besteht, nach dem Jubiläumssieg einen weiteren beschert. Zur Erfolgsgeschichte, die 1977 mit 13.000 Mark begann, haben viele beigetragen.

Innerhalb von 14 Tagen hat die Stute Cipriani für die Krefelder Besitzergemeinschaft Stall Samt und Seide auf der Dortmunder Sandbahn gleich zwei Rennen gewonnen. Das waren die Siege Nummer 50 und 51 in den gold-schwarzen Traditionsfarben des Clubs. Kurios dabei sicher, dass Cipriani erst Mitte Januar vom Stall Samt und Seide gepachtet wurde und somit für einen tollen Einstand sorgt. Sie ist weiterhin in Besitz von Trainer Mario Hofer, der auch für das Training der schnellen Pferdedame verantwortlich ist.

Die Besitzergemeinschaft besteht schon seit 1977. Es war für die damalige Zeit kein alltägliches Unterfangen, dass sich 13 Krefelder Rennsportbegeisterte 1977 vornahmen und nach wenigen Wochen schon in die Tat umsetzten. Warum sollte es nur gut betuchten Kreisen vorbehalten sein, Galopprennpferde zu besitzen und an Rennen teil nehmen zu lassen? Gemeinsam könnte man sich doch auch als Student, Auszubildender, Handwerker oder Normalverdiener das „Hobby“ Galopprennsport leisten.

Gesagt, getan, aus dem Bestand des Gestüts Schlenderhan erstanden die hochmotivierten Turffans, Mitinhaber waren u. a. die stadtbekannten Gesichter Lothar Kremershof und Horst Jöbkes, für 13.000 Mark die dreijährige Stute Illetas. Am 28. April 1978 war es dann so weit: der erste Sieg für Samt und Seide. Illetas gewann auf dem Düsseldorfer Grafenberg unter Jockey Dave Richardson den Preis des Weinbaugebietes Ahr.

Nach insgesamt drei Siegen begann der Stall Samt und Seide mit Illetas Rennpferde zu züchten. Im Gestüt Weyershof im niederrheinischen Alpen kamen insgesamt acht Nachkommen der Illetas zur Welt. Ikea, Ikea Go, Isotop, Ivory Gift, Irish Roots, Inschallah, In the Mood und Illes Love waren allesamt solide Rennpferde, wobei Isotop und Ivory Gift jeweils fünf Siege schafften.

In diesen Jahren waren unterschiedliche Trainer für die Samt und Seide Pferde verantwortlich. Nach Wolfgang Hallmann folgten Walter Held, Josef Kappel und Michael Trybuhl.Dieser riet dem Stall auch zum Kauf von Hengst Aufsteiger, der für den Stall zu einem Seriensieger aufsteigen sollte. Insgesamt fünfmal gewann Aufsteiger unter der Regie von Trainer Michael Trybuhl und später dann noch sechsmal unter der Regie von Trainer Mario Hofer.

Anschließend hieß das Clubpferd Tennessee, die zweimal als Siegerin zur Waage zurück kehrte. Rund um die Jahrtausendwende avancierte der amerikanische Sprinter Anid für Samt und Seide zum Seriensieger. Insgesamt achtmal brachte er die 10-köpfige Samt und Seide-Schar aufs Siegerpodest auf den Sandbahnen in Neuss und Dortmund.

Zweimal startete Anid beim White Turf Festival auf dem zugefrorenen Bergsee bei Sankt Moritz/Schweiz und zog sich mit einem dritten und einem vierten Platz achtbar aus der Affäre. 2003/04 war die Stute Pretty Special sechsmal in den Farben des Stalles erfolgreich. Die gute Steherin Phantastic Wings besserte in den Jahren 2005/2006 mit vier Siegen die Bilanz des Stalles weiter auf. Auch Pretty Special und Intercom waren mehrfach für Samt und Seide erfolgreich.

Nach einem erfolgreichen Intermezzo bei Trainer Axel Kleinkorres in Neuss (drei Siege und zahlreiche Platzierungen mit der Stute La Facella), kehrte die Gemeinschaft 2018 wieder zu Mario Hofer in den Stadtwald zurück. Gemeinsam gewann man mit der Stute Panoramica drei Rennen. Im Herbst 2019 wechselte Panoramica ins Gestüt Haras du Petit Tellier in der Normandie.

Im Tausch gelangte die Jährlingsstute Privatejoy in den Besitz von Stall Samt und Seide, die sich allerdings nicht durch große Rennerfolge auszeichnen konnte. Dank Liberty ́s Home, einem Ausbildungsstall in Weeze, der Galopper zu Reitpferden umschult, wurde im Januar 2022 für Privatejoy eine liebevolle Besitzerin und ein Platz in einem Reitstall gefunden.