SV Bayer Uerdingen 08 : 430 Ahleten aus 24 Vereinen beim Covestro-Schwimmfest

Krefeld Am Uerdinger Waldsee findet am Wochenende das große Covestro-Schwimmfest zum vierten Mal statt. Der Ausrichter SV Bayer Uerdingen 08 fiebert den Wettkämpfen entgegen.

(cjas) Wenn der SV Bayer Uerdingen 08 am Wochenende zum vierten Covestro-Schwimmfest einlädt, treten auch dieses Mal wieder Mannschaften aus ganz Deutschland und den Niederlanden an, um den Lagen-Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen. Nach einer coronabedingten Zwangspause kann eines der größten Schwimmevents am Niederrhein an zwei Wettkampftagen wieder stattfinden. Da der SV Bayer 430 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 24 Vereinen im Aquadome am Uerdinger Waldsee erwartet, sind die Vorbereitungen zusammen bereits voll im Gange. Neben dem Pokal und den Medaillen, die alle von der Covestro AG am Standort Uerdingen gefertigt werden, warten viele weitere Prämien auf die Athleten. Für den Nachwuchs besteht zudem die Möglichkeit, sich noch für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai zu qualifizieren. Beim letzten Mal vor zwei Jahren konnte der TV Ratingen die Trophäe als punktbeste Mannschaft ergattern.