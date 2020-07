Tennis-Turnier der Senioren : 30. Krefeld Open: Pardon ohne Glück, Funkel wieder verletzt

Krefeld Beim Senioren-Tennisturnier des Crefelder TC bleiben bisher große Überraschungen aus. Die vielen Helfer des Vereins sorgen für einen vorbildlichen Ablauf. Achim Przybilla vom TC Rot-Weiß Grefrath gewann seine ersten beiden Spiele.

Als Friedhelm Funkel in seinem Auftaktmatch bei den 30. Krefeld Open gegen den Niederländer Willemjan Guthschmidt kurz vor dem Ende den Kopf schüttelte, lag das nicht an der bevorstehenden Niederlage bei den Herren 65. Beim promminentesten Teilnehmer des Jubiläums-Turniers des Crefelder TC war gerade wieder seine Achillessehnen-Verletzung im linken Fuß aufgebrochen. Damit hatte der Fußball-Bundesligatrainer schon seit Sasonbeginn zu kämpfen und konnte bisher auch nicht nicht für die Herren 55 des Crefelder HTC in der 1. Verbandsliga aufschlagen. Die mangelnde Spielpraxis war ihm dann im Duell mit dem um vier Leistungsklassen besser eingestuften und technisch guten Gegner deutlich anzumerken. Dennoch war das Match enger als es das Ergebnis ausdrückt. Am Ende unterlag er mit 1:6, 1:6. Anschließend musste er seine Teilnahme an der Nebenrunde wegen der Verletzung absagen.