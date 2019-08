100 Starter mehr als im Vorjahr : 1300 Triathleten im Elfrather See

Im Wasser kann es beim Triathlon durchaus hoch her gehen. Am Sonntag werden für das Schwimmen gute Temperaturen erwartet. Foto: Lammertz/Thomas Lammertz

Krefeld Mit rund 100 Startern mehr als im Vorjahr erfreut sich der Triathlon des SC Bayer Uerdingen großer Beliebtheit. Auch bekannte Namen aus der Region sind dabei. Beim Schnupper- und Volkstriathlon kann jeder melden.

Die meisten Krefelder kennen Benedikt Winzen als Politiker, der bei der vergangenen Landtagswahl für die SPD kandidierte. Entsprechend sind seine öffentlichen Auftritte meist in Anzug und Krawatte und eher gesetzterer Natur. Eine Gelegenheit, sich einem großen Publikum ganz anders zu präsentieren, nutzte der Ratsherr vor einem Jahr beim Covestro-Triathlon am Elfrather See, wo er beim Volkstriathlon zeigte, dass er durchaus mit großer körperlicher Fitness gesegnet ist. Immerhin auf Platz 17 beendete er in der vergangenen Saison einen der größten Triathlons der Region nach 1:10,42 Stunden. Nach 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen wurde er Zweiter seiner Altersklasse.

Doch nicht nur Winzen, der auch dieses Jahr wieder dabei sein will, nutzt den Triathlon, um aus seinem gewohnten Umfeld heraus zu kommen und sich einmal anders zu präsentieren. Viele Bürger, aber durchaus auch lokale Sportler, Politiker oder sonstige bekanntere Persönlichkeiten der Umgebung, finden sich traditionell unter den vielen Teilnehmern. 1.300 Starter erwartet der Veranstalter Bayer Uerdingen am Sonntag (25. August), wenn bereits zum 32. Mal im Regattabereich des Elfrather Sees geschwommen, auf dem Autobahnzubringer mit dem Rad gefahren und rund um den See gelaufen wird.

Info Der Zeitplan des Covestro-Triathlons Olympische Distanz: 8.30 Uhr Staffel, 9 Uhr. Landesliga, 10.30 Uhr. Männerrennen, 11 Uhr. Frauen mit NRW-Liga, 12 Uhr. Schnuppertriathlon, 13 Uhr. Sprint, 13.15 Uhr. Gehörlose NRW-Meisterschaft, Volkstriathlon: 13.30 Uhr Frauen, 14 Uhr M45-M80, 14.15 Uhr MJA-M40. 15 Uhr Staffel.

Erstmals erleben Teilnehmer und Zuschauer ab 13.45 Uhr ein besonderes Rennen. Dann nämlich gehen Gehörlose ins Wasser, um ihren NRW-Meister unter sich auszumachen. Alles in allem verteilen sich die Teilnehmer auf elf Starts zwischen 8.30 und 15 Uhr. Über die olympische Distanz (1,5 Kilomter Schwimmen/40 km Rad/10 km Laufen) finden Staffelwettbewerbe, ein Landesligarennen, ein NRW-Liga-Frauenrennen und ein weiteres Männerrennen statt. Es gibt verschiedene Volkstriathlons (500m/20 km/5 km) in den unterschiedlichen Altersklassen, sowie eine Staffel, einen Schnupper- (200 m/10 km/2,5km) und einen Sprinttriathlon (gleiche Distanz wie der Volkstriathlon, aber für Vereinssportler).

„Unsere Veranstaltung erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Das merken wir auch an den Anmeldezahlen. Allein beim Schnuppertriathlon haben wir etwa doppelt so viele Meldungen wie im Vorjahr. Insgesamt sind die Zahlen der Meldungen um rund 100 Teilnehmer zu 2018 gestiegen“, erzählt Julien Thiele, der Veranstaltungsleiter.

Mit am Start ist auch eine rund 90 Personen starke Gruppe von Mitarbeitern des Sponsors Covestro. Der sieht nicht nur dieses Engagement gern, sondern unterstützt auch den Triathlon aus Überzeugung. „Bewegung fördert Gesundheit - und dazu wollen wir mit den Vereinen einen Beitrag leisten“, sagt der beim Unternehmen für Sportsponsoring zuständige Claus Schlechter.