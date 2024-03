Sport in Krefeld Akro-Yoga – eine fast unbekannte Sportart in Krefeld

Krefeld · Wenn Menschen Pyramiden bilden, dann ist nicht unbedingt der Zirkus in der Stadt. Akro-Yoga ist eine fast unbekannte Sportart in Krefeld. Sie ist eine faszinierende Mischung aus Akrobatik und Yoga – was sie verlangt, wie man sie ausüben kann und was man über sich und für sein Leben lernt.

21.03.2024 , 18:03 Uhr

Link zur Paywall Unbekannte Sportart in Krefeld 14 Bilder Foto: Andreas Drabben Samla Fotoagentur/samla.de Andreas Drabben

Von Chiara Santalucia