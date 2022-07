Krefelder Vereine und Randsportarten : Cricket ist nicht nur der Sport des Vereinten Königreiches

Genau wie Baseball gehört Cricket zu den Schlagspielen, bei denen die Spieler den Ball mit einem Schläger treffen müssen. Foto: Mark Mocnik

Serie Krefeld In den Ländern des Commonwealth ist es der Nationalsport, in Deutschland muss sich Cricket erst noch etablieren. Doch in Krefeld lässt sich der Schlagballsport bereits trainieren.

Auf der offiziellen Internetseite des Deutschen Cricket Bundes (DCB) gibt es gleich auf der Startseite eine Menüzeile, die da lautet: „Was ist Cricket?“ Für Dennis Gerritzen, Mitglied des Vorstandes des SC Bayer 05, ist das genau das Thema: „Was ist Cricket? Es ist die zweitgrößte Sportart der Welt – und in Deutschland fast komplett unbekannt“, sagt er. Indien, Pakistan, England, Südafrika sowie Australien und Neuseeland kennen sich demnach bestens aus mit den für Laien recht komplizierten Regeln. Der für das Spiel benötigte Platz ist hier hingegen kaum zur Verfügung zu stellen: Zwei Fußballfelder groß muss der Austragungsort eines Spieles sein. Und dennoch hat es der SC Bayer 05 gewagt und geschafft, eine Cricket-Abteilung auf die Beine zu stellen.

Noch sind die Mitglieder fast ausschließlich Spieler, die nicht aus Deutschland stammen. Doch die sollen – wenn es nach den Trainern geht – ihr Wissen nach Möglichkeit an alle aus Krefeld weitergeben, die neugierig sind auf das Spiel.

Info Anmeldung und Kontakt zur Cricket-Abteilung Verein Die Cricket-Abteilung gehört zum Sportclub Bayer 05 Uerdingen am Löschenhofweg 70. Training Trainiert wird bisher mittwochs und donnerstags in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr sowie nach Absprache am Wochenende. Informationen Wer Lust hat, in den Sport hineinzuschnuppern, der findet alle weiteren Informationen im Internet auf der Seite SC Bayer 05 unter

Was ist Cricket? Die Definition des DCB lautet wie folgt: „Cricket gehört zu den Schlagballspielen. Zwei Mannschaften treten in einer Kombination aus Schlagen, Fangen und Laufen gegeneinander an.“ Eine der Mannschaften ist das sogenannte ,Batting‘-Team. Dieses muss durch das Schlagen eines Balles eine Linie auf der gegenüberliegenden Seite des Feldes erreichen – die andere Mannschaft muss dies verhindern. „Im Zentrum des Geschehens steht das Duell zwischen dem Werfer und dem Schlagmann, wodurch einzelnen Spielern in dieser Mannschaftssportart eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird“, heißt es weiter. Klingt wie Baseball? Ist es nicht, jedoch kann man diese Sportarten wohl am ehesten miteinander vergleichen, sagt Gerritzen.

Vor allem in den Ländern des Commonwealth gehört Cricket zu den Nationalsportarten. Foto: Mark Mocnik