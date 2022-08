Serie Krefelder Vereine und Randsportarten : Präzisionsarbeit mit Ball und Queue

Bei den Billardfreunden Königshof wird Karambolage gespielt – also mit drei Bällen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wer in diesem Sport erfolgreich sein möchte, der muss den Weg der Kugel vorausdenken können. Daher ist Billard besonders für Mathefans ein Vergnügen, sagt Achim Ross von den Billard-Freunden Königshof. Doch auch wer kein Mathegenie ist, kommt auf seine Kosten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jessica Kuschnik

Billard, das haben die meisten jungen und älteren Erwachsenen schon einmal gespielt – in der Gaststätte, in einer Spielhalle oder in einem Sportcenter. Dass das nicht stimmt, wird den meisten erst dann klar, wenn sie einen echten Billardverein wie den der Billard-Freunde Königshof in Tackheide besuchen. Denn dort fehlen den Billardtischen die Löcher in den Ecken, und statt der gewohnten 15 Kugeln liegen nur drei auf dem beheizten Tisch. Dabei fehlen hier weder Kugeln noch Löcher. Stattdessen ist das, was die meisten für Billard halten eigentlich Poolbillard. „Billardkarambol, was wir hier spielen, findet tatsächlich wenig Beachtung“, sagt Achim Ross, 2. Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereines. „Was die Leute kennen, sind Poolbillard und Snooker.“

Der Verein Das Vereinshaus der Billard-Freunde an der Tackheide 1 könnte charmanter nicht sein und versetzt die Besucher in eine Zeit zurück, in der in Gaststätten noch das blühende Leben herrschte und in der der Sport am Queue fast ein Volkssport war. Die Wände sind voller Regale mit Pokalen. „Es ist eine unendliche Geschichte an Erfolgen. Wir sind seit 1986 in diesem städtischen Gebäude ansässig. Vorher war es mal eine Schulausweichstelle der Albert-Schweitzer-Schule“, erklärt Ross. Leider seien die rosigen Zeiten des Billardsports spätestens seit Corona nicht mehr ganz so blühend. „Es hat in den vergangenen zwei Jahren einen ziemlichen Aderlass bei den Mitgliedern gegeben“, sagt der Geschäftsführer.

Info Nachwuchs jeden Alters willkommen Saison Über die Sommermonate pausieren die Billard-Freunde Königshof 1952 e.V. Ab September kehrt das Leben zurück in das Vereinshaus. Jubiläum In diesem Jahr feiern die Mitglieder das 70-jährige Bestehen des Vereines. Kontakt Wer Interesse hat und den Sport ausprobieren möchte, findet alle Infos unter www.bf-koenigshof.de

Einer der Gründe sei, dass Mitglieder altersbedingt den Queue beiseitelegten, ein anderer jedoch die coronabedingten Schließungen vieler Gaststätten. Auch die Billard-Freunde Königshof, die 1952 gegründet wurden, standen kurz vor dem Aus, konnten sich aber berappeln und würden sich nun eine neue Saison mit jungen Nachwuchsspielern wünschen.

Die Geheimnisse des Billardspieles Da viele Menschen Billard mit Poolbillard verwechseln, gibt es auch viele spannende Fakten, die sie über Billardkarambol oder Karambolage gar nicht wissen. So gibt es bei dieser Billardvariante große und kleine Tische, die nicht nur keine Löcher haben, sondern auch 365 Tage im Jahr beheizt werden, sagt Ross. Die Temperatur müsse zwischen 28 und 32 Grad liegen.

Gespielt wird mit drei Bällen (weiß, rot und gelb). Der Weiße ist der Spielball. Mit diesem muss der rote und der gegnerische Ball angestoßen werden und dabei müssen verschiedene Linien auf dem Tisch oder auch auf die Bande gespielt werden. „Die Regeln sind komplizierter als beim Poolbillard“, sagt Achim Ross und lacht.

Köpfchen statt Arm Mental sei diese Form des Billardspiels „extrem anstrengend“, sagt Ross. „Ich muss die Wege der Bälle suchen, berechnen: Wo muss ich hinkommen? Ich muss die Bande mit einbringen, taxieren, Kopf und Queue müssen zusammenpassen.“ Bis man wirklich gut spiele, brauche es fünf bis zehn Jahre. „Und nach jeder längeren Pause wirft es einen zurück. Dann hört man hier so einige Flüche durch die Vereinsräume hallen“, erklärt Ross lachend. Wer dabei bleibt, der kann große Erfolge feiern und an Deutschen und Europameisterschaften teilnehmen.

Nachwuchs und Talente Nachwuchsspieler zu finden, sei für den Verein nicht einfach. „Wir haben mal Arbeitsgemeinschaften an einer Schule angeboten. Anfangs fanden sich zehn interessierte Schüler, doch dann waren es schnell nur noch zwei. Von 100 Jugendlichen bleibt vielleicht einer bei uns. Derzeit gibt es nur vier junge Spieler zwischen 13 und 18 Jahren.“ Beim Poolbillard wissen die Jugendlichen, sie müssen ins Loch treffen – „das ist ihr Ziel. Beim Billardkarambol sehen sie das Ziel nicht.“ Doch das sei das spannende: Nicht nur die Bälle so zu treffen, wie man es will, sondern dadurch schon den nächsten Stoß vorzubereiten. „Es ist ein Präzisionssport, besonders für Physik- und Mathebegeisterte. Die lesen den Tisch regelrecht.“ Manchmal finden sich wahre Naturtalente, berichtet Ross. „Unser jüngster Obermeister war zwölf Jahre alt und für alle anderen Mitglieder hier unschlagbar.“

Ausstattung und Kosten Wer nach einigen Besuchen des Vereines merkt, dass er Spaß an Billardkarambolage hat, der benötigt zunächst einen eigenen Queue. Dieser kostet zwischen 150 und 600 Euro, sagt Achim Ross. Auch Kreide und ein Handschuh mit drei Fingern gehören zur Grundausstattung eines Billardspielers. Die Mitgliedschaft bei den Billard-Freunden Königshof beträgt 400 Euro im Jahr. Davon wird nicht nur der Strom für das Beheizen der Tische bezahlt. „Jedes Jahr werden diese auch mit neuem Stoff bezogen“, sagt Achim Ross.