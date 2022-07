Serie Randsportarten Bahnengolfclub Uerdingen : Mit Minigolf zum Meistertitel

Serie Krefeld Als Randsportart bezeichnet Markus Janßen Bahnengolf nur ungern. Schließlich sei dies die Volkssportart Nummer eins, sagt der Weltranglisten-Zweite und erklärt, worauf es ankommt.

Weltmeister im Minigolf? Wem da ein Lächeln über die Lippen huscht, der denkt wahrscheinlich an die vielen Nachmittage, die er selbst auf einer dieser Anlagen verbracht hat, vermutlich im Kreise der gesamten Familie – vom Kleinkind bis zum Großvater. Die Bahn mit drei, vier, manchmal gar einem Schlag bewältigen, das schafft doch jeder, denkt da vielleicht der Laie. Wer aber den Profis dabei zusieht, wie sie die Bahn spielen, dem vergeht das Lächeln dann doch angesichts der Expertise, die die Spieler an den Tag legen.

Bahnengolf ist nicht gleich Minigolf „Zunächst hat Minigolf mit Golf so viel zu tun, wie Tischtennis mit Tennis“, erklärt Markus Janßen. Bahnengolf ist nämlich eine Variante des Golfs und ist seinerseits ein Sammelbegriff für Sportarten wie Minigolf, Miniaturgolf, Sterngolf oder auch Filzgolf. Die meisten dieser Varianten werden auf Betonbahnen gespielt, wobei jede dieser Bahnen andere Anforderungen etwa an die Länge dieser stellt. „Wenn man überlegt, wer alles schon einmal Bahnengolf gespielt hat, kann man durchaus sagen, dass dies der Volkssport Nummer eins ist“, sagt Janßen. Er ist Kassenwart des Bahnengolf-Club Uerdingen und spielt selbst aktiv – und sehr erfolgreich. „Inzwischen jedoch nur noch als Weltranglisten-Zweiter“, sagt er und lacht.

Training Gespielt und trainiert wird flexibel je nach Absprache mit den Trainern auf der Anlage am Stadtpark in Uerdingen Parkstraße Ecke Weilerstraße.

Der Verein Gegründet wurde der Bahnengolf-Club Uerdingen im Jahr 1969, als damals die Anlage in Krefeld-Uerdingen gebaut wurde. Sie entsprach im Aufbau einer Anlage im Duisburger Stadtteil Huckingen, auf der auch viele Krefelder bis dahin professionell gespielt hatten. „Es entstand bei eben jenen natürlich der Wunsch, einen eigenen Verein in der Heimatstadt zu gründen“, erinnert sich Janßen. Derzeit hat der Verein knapp 50 Mitglieder, die ganzjährig auf der Anlage spielen. „Solange es trocken ist, können wir spielen. Man muss sich nur warm genug anziehen“, sagt Janßen. „Es gibt nichts Herrlicheres, als im Winter zu trainieren.“ Sogar eine Turnierserie mit zehn bis zwölf Turnieren richtet der Verein in den Wintermonaten aus.

Konzentrationssport – auch für Schüler Je früher man mit der Sportart beginnt, desto besse, sagt Janßen. Die Kinder sollten aber schon so weit sein, mit dem Schläger umzugehen. „Man gibt ja auch keinem Dreijährigen einen Tennisschläger in die Hand“, scherzt Janßen. Zehn bis zwölf Jahre sei ein gutes Alter, um mit dem Sport, der auf Konzentration, Geschicklichkeit und eine gute Hand-Augen-Koordination aufbaut, zu beginnen. „Minigolf ist nicht nur eine Bewegungs-, sondern auch eine Konzentrationssportart – und eine Wissenschaft für sich“, meint Janßen. Dabei kommt es anders als beim Golf nicht darauf an, bei jedem Schlag den passenden Schläger zu finden, sondern den passenden Ball. „Beim Minigolf hat man einen Schläger, der ein Leben lang halten kann. Man kann aber schnell mal 2000 Bälle haben.“ Diese unterscheiden sich in Größe, Oberflächenstruktur, Härtegrad, Sprunghöhe und Gewicht. „Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, den Ball einzusetzen“, sagt Janßen. Da heißt es für Einsteiger erst einmal ausprobieren und von den Profis lernen.