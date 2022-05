Kostenlose Angebote in öffentlichen Grünanlagen : Sport im Park: Wir bewegen Krefeld in der dritten Runde

Krefeld Die Vielfalt wurde gegenüber dem vergangenen Jahr gesteigert. Aus über 45 Sportangeboten können die Bürger wählen. Qualifizierte Übungsleiter aus zahlreichen Vereinen sind vor Ort.

Alle Sportbegeisterten und die, die es noch werden wollen können vom 7. Juni bis 18. September an kostenlosen Sportangeboten in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten teilnehmen. Die Sportangebote werden von qualifizierten Übungsleitern aus zahlreichen Sportvereinen durchgeführt. Wer Lust hat, einmal eine neue Sportart kennenzulernen oder einfach nur in netter Gesellschaft, mit gleichgesinnten Sport zu treiben ist bei den Kursangeboten genau richtig. Die Vielfalt der Sportangebote konnte gegenüber dem vergangenen Jahr gesteigert werden. Aus über 45 Sportangeboten können die Krefelder auswählen. Zahlreiche Angebote kommen aus dem Gesundheitssport, wie beispielsweise Qigong, Yoga, Ta Chi oder Body-Fit. Auch der Tanzsport ist mit Angeboten wie Line Dance, Salsa und Tango vertreten. Für Kinder gibt es zusätzlich „Kids Summer Dance Camp“.