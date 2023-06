Neuer Vorstand für die Organisation Spitzensportlerin wird ab Juli neue Caritas-Chefin in Krefeld

Nach ihrer leistungssportlichen Karriere im Bahnradsport und ihrem Studium der Diplom-Sportwissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin zog es Dana Glöß vor zwölf Jahren in die Stadt Krefeld. Hier startete die heute 40-Jährige ihre berufliche Laufbahn bei „salvea“ als Prozess- und Projektentwicklerin im Gesundheitswesen. 2014 bis 2016 absolvierte sie zusätzlich den Studiengang zum Master of Business Administration an der WHU Otto Beisheim School for Management. Zuletzt war sie verantwortlich für mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie neun ambulante salvea-Standorte am linken Niederrhein.