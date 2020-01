Oper in Krefeld : Spitzenmusiker Filippo Arlia dirigiert „Rigoletto“

Krefeld Bei der Sonntagsvorstellung der Verdi-Oper am 26. Januar steht der Italiener am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker.

(ped) Einen hochkarätigen Gast erleben Opernbesucher am Wochenende am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker. Filippo Arlia übernimmt die musikalische Leitung für die Vorstellung von Giuseppe Verdis „Rigoletto“, die am Sonntag, 26. Januar, um 19.30 Uhr beginnt.

Der italienische Pianist und Dirigent ist Jahrgang 1989. Er gilt als einer der brillantesten und vielseitigsten italienischen Musiker seiner Generation. Er absolvierte sein Klavierstudium im Alter von 17 Jahren. Danach schloss er sein Jura-Studium an der Universität „Magna Graecia” in Catanzaro ab. Sein Debüt als Solist auf der internationalen Bühne gab er mit einer Europatournee, die Gershwin gewidmet war. Mit Cesare Chiacchiaretta bildet Filippo Arlia das Ensemble „Duettango”, das 2015 in der Carnegie Hall debütierte. 2017 veröffentlichte Duettango zum 25. Todestag von Piazzolla eine CD mit dessen Werken, die 2018 mit dem „Piazzolla Award” und dem „Orpheus Award” ausgezeichnet wurde. Arlia gab mehr als 350 Konzerte als Solist und Dirigent in mehr als 20 Ländern der Welt. Bei seinem Debüt am Theater Verona dirigierte er die Berliner Symphoniker mit Stefano Bollani am Klavier (Rhapsody in Blue). 2017 erhielt er von der Universität La Sapienza (Rom) die Goldmedaille für Orchesterdirigieren.