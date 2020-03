Vorhaben in Krefeld : Spielplatz am Anne-Frank-Platz soll für 200.000 Euro saniert werden

Spielplatz am Anne-Frank-Platz soll für 200.000 Euro saniert werden

Vorhaben in Krefeld

Noch in diesem Jahr soll ein neues, großes Klettergerüst mit Rutsche aufgestellt werden, auch eine große Doppelschaukel ist geplant.

Der Spielplatz am Anne-Frank-Platz in der Innenstadt hat seit dem vergangenen Jahr kein großes Klettergerät mehr. Seinerzeit musste die vorhandene Holzkonstruktion aus dem Jahr 2003 aus Verkehrssicherungsgründen abgebaut werden. Die Bezirksvertretung Mitte kämpft seitdem dafür, dass der Spielplatz mit einem Ersatz wieder aufgewertet wird. Die Planungen der Stadt sind nun so weit gediehen, dass sie von den politischen Vertretern beschlossen werden konnten.