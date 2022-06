Ferienspiele auf der Stadtwaldwiese : „Spiel ohne Ranzen“ startet Ende Juni mit Neuerungen

Krefeld Es gehört zu beliebtesten Veranstaltungen Krefelds, und im Laufe von Jahrzehnten haben viele tausend Krefelder Kinder dort teilgenommen: Spiel ohne Ranzen. Die komplett ehrenamtlich organisierte Veranstaltungswoche wartet mit einigen Neuerungen auf.

„Spiel ohne Ranzen“ wird in diesem Jahr nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause endlich wieder stattfinden. Doch es gibt Neuerungen: Start ist nicht am ersten Samstag der Sommerferien, sondern am ersten Montag, den 27. Juni. Ende ist dann der darauffolgende Sonntag, 3. Juli. Auch die Uhrzeiten haben sich geändert. Da immer wieder gewünscht wurde, dass am Nachmittag länger gespielt, gebastelt und getobt werden kann, verschieben sich die Zeiten von 10 Uhr morgens auf 11 Uhr (dann ohne Frühstück) und nachmittags von 17 Uhr auf 18 Uhr, sodass also Spiel ohne Ranzen täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr stattfindet. Mittagessen und Nachmittagssnack bleiben wie gehabt und sind auch weiterhin selbstverständlich kostenlos für alle Kinder.