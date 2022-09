Unterwasser-Sichtscheibe : Spezialfirma sponsert Scheibe für Pinguin-Pool im Zoo

Krefeld Ein Steinschlag hatte eine der großen Panorama-Scheiben des bei den Besuchern beliebten Pinguin-Pools getroffen. Sie musste ausgetauscht werden.

Freier Durchblick für Pinguine und Zoo-Besucher: Ein Steinschlag hat im Sommer 2020 eine der großen Panorama-Scheiben des bei den Zoobesuchern beliebten Pinguin-Pools getroffen. Durch den entstandenen Riss in einer der Scheiben und den damit verbundenen Austausch mussten Pinguine, Inka-Seeschwalben und Rotschulterenten zunächst umgesiedelt und dann das Wasser vollständig abgelassen werden. „Eine ziemlich aufwendige Sache“, so Zoodirektor Wolfgang Dreßen, „die nicht mal eben gemacht ist. Und wir konnten ja auch nicht eine x-beliebige Scheibe verwenden.“ Die Kosten für die neue Scheibe und der Aufwand für den Einbau waren dementsprechend hoch.

Deshalb freut sich der Zoo sehr darüber, dass die Spezialfirma Vetrotech Saint-Gobain sich entschieden hat, die neue Verbundsicherheits-Scheibe zu sponsern. „Ich freue mich sehr, den Zoo Krefeld nach den anstrengenden Coronazeiten mit unserer Unterwasser-Sichtscheibe ein wenig unterstützen zu können“, sagt Christoph Baier, Vertriebsleiter Vetrotech Deutschland. „Wir kennen uns aus mit der Kraft von Nashörnern, Flusspferden, Krokodilen und Eisbären, für deren Gehege wir in verschiedene Zoos in Deutschland sichere Panorama-Scheiben geliefert haben. Jetzt sind noch die kleinen Pinguine dazugekommen,“ so Baier. Die beim Bau von Aquarien- und Poolverglasungen erforderlichen Glasscheiben müssen, da sie dauerhaft mit Wasser in Berührung kommen und erhöhten Schadensrisiken ausgesetzt sind, als Verbundsicherheitsgläser (VSG) ausgeführt werden.