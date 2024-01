Parkhaus teils gesperrt Untergeschoss der Rathaus-Tiefgarage steht unter Wasser

Die Tiefgarage unter dem Ratshausplatz ist eines der zentralen Parkhäuser in Krefeld. Auf einer Gesamtfläche von insgesamt 24.600 Quadratmetern sind dort 857 Stellplätze vorhanden für Dauerparker und Kurzzeitparker. In den vergangenen Jahren sollte die Tiefgarage saniert und modernisiert – doch es gab immer wieder Verzögerungen. Für die Instandsetzung und Modernisierung der Parkebenen liegen die Kosten bei rund 7,6 Millionen Euro. Der Hauptteil der Kosten für die Sanierung entfällt auf die Betonarbeiten (4,6 Millionen Euro). Allein in der Bodenplatte der Ebene 2 seien mehr als 1000 Risse festgestellt worden, hieß es bereits vor vier Jahren. Statisch sei das Gebäude nicht gefährdet, dennoch sei eine Sanierung der Substanz dringend notwendig.