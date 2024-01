Grundwasser in Krefeld legt Parkhaus lahm Untergeschoss der Rathaus-Tiefgarage steht unter Wasser – Stadt schaltet LEG-Pumpen wieder ein

Update | Stadtmitte · Grundwasser steigt nun auch mitten in der Stadt hoch: Das Parkhaus unterm Rathaus ist derzeit für Kurzparker gesperrt, da das zweite Untergeschoss unter Wasser steht. Dort haben momentan nur Dauerparker Zutritt. Was nun geplant ist. Zugleich wurde bekannt: Die Stadt stellt die LEG-Pumpen wieder an.

17.01.2024 , 12:50 Uhr

Mit Absperrband sind weite Teile des zweiten Untergeschosses abgesperrt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de