Spendenaktion in Krefeld : Der Junge mit der roten Hose

Spendenaktion in Krefeld

Valentin ist Autist und das einzige Kleidungsstück, das er toleriert, ist seine rote Hose. In aller Regel trägt er nur die Hose – ohne Schuhe und Oberteil. Foto: Daniela Buck

Krefeld Der elfjährige Valentin ist Autist und das einzige Bekleidungsstück, das er duldet, ist eine rote Schlafanzughose. Seine weitgehend ungetragene Kleidung wird jetzt zugunsten der Krefelder „Aktion Traumfänger“ verlost.

Valentin liebt nichts mehr als die knallrote Schlafanzughose. Und seit einem Dreivierteljahr trägt der siebenjährige Autist fast ausschließlich „seine“ rote Hose, und zwar Tag und Nacht. „Meistens möchte er noch nicht einmal Schuhe dazu anziehen, egal, wie kalt es ist“, erzählt seine Mutter Daniela Buck. Ein Oberteil trägt er nicht. Sie ist dankbar, dass er aktuell überhaupt ein Kleidungsstück akzeptiert. „Es gab auch eine Phase, da war ich froh, wenn er wenigstens eine Pampers an hatte.“ Eine Ausprägung der Krankheit ihres Sohnes ist das Festhalten an bestimmten festen Routinen. Die rote Hose ist nur ein Beispiel von vielen des herausfordernden Alltags mit Valentin.

Spendenaktion Der Erlös der Versteigerung geht an zwei Organisationen: Die „Aktion Traumfänger“ setzt sich deutschlandweit dafür ein, dass schwerkranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Wünsche erfüllt werden können. „Achtsam“ engagiert sich für Menschen aus dem Autismus-Spektrum.

Kaum beansprucht hingegen sind große Teile des Inhalts von Valentins Kleiderschrank. Vieles ist kaum getragen und passt ihm mittlerweile auch gar nicht mehr. Seine Mutter kam daher auf die Idee, diese sehr gut erhaltene Kleidung für einen guten Zweck zu versteigern. „Wir bekommen so viel Zuspruch und Hilfe, da ist es schön, ebenfalls etwas Gutes tun zu können“, sagt sie. Gemeinsam mit dem Krefelder Verein „Aktion Traumfänger“ hat Daniela Buck daher eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, bei der jetzt die Bekleidung von Valentin verlost wird. Es ist so viel Kleidung, dass gleich drei Pakete mit gepflegter Jungenkleidung, jeweils in Kleidergröße 122-140, zusammengestellt werden konnten. Und auch Valentins fast neunjähriger Bruder Vincent beteiligt sich und stellt sein Mountainbike für den guten Zweck zur Verfügung. Einige andere Preise sind auch noch hinzugekommen.