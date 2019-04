Eislaufen auch im Sommer? : SPD will Eisfläche auch in den Sommermonaten vorhalten

SPD will Eisfläche auch in den Sommermonaten vorhalten

Die mobile Eisfläche in der Rittberger-Halle ist eine Option, um den Eissportvereinen Trainingsmöglichkeiten auch in den Sommermonaten zu eröffnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Sportausschuss griff den Vorstoß gestern Abend einmütig auf. Die Verwaltung soll nun die Kosten prüfen.

Hintergrund: Die Krefelder Eissportvereine sehen sich ohne Eishalle erheblichen Belastungen für Eltern und Kinder ausgesetzt, berichtet die SPD. „So werden Jugendteams des KEV 81 e.V. in diesem Sommer voraussichtlich zweimal wöchentlich Eiszeiten in der rund 50 Kilometer entfernten Eishalle in Wesel in Anspruch nehmen müssen. Der hieraus resultierende logistische Aufwand, vor allem für berufstätige Eltern, ist nachvollziehbar enorm“, heißt es in dem Antrag der SPD.