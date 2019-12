Unterbezirksparteitag : SPD plant nicht weniger als die Zukunft

Krefeld Personell ist schon länger alles klar. Die Krefelder SPD startet mit Oberbürgermeister Frank Meyer als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl 2020. Seit dem Wochenende hat sie auch das politische Programm dazu. Der Unterbezirk verabschiedete einen Leitantrag zum Wahlprogramm.

Die Krefelder Sozialdemokraten stellen sich und die Arbeit der vergangenen Jahre ins Schaufenster. 2020 steht die nächste Kommunalwahl an, und es gilt sich zu positionieren und dabei sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Auf der Habenseite bilanziert die Krefelder SPD nicht weniger als die Rückkehr der Stadt Krefeld zu solidem Finanzgebahren. Die Zeiten des Nothaushalts seien vorbei, erstmals seit 25 Jahre habe die Kommune wieder einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt, betonte Benedikt Winzen, Partei- und Fraktionschef in Personalunion. Die Ansiedlung von Unternehmen und die Beseitigung eines Teils des jahrzehntewährenden Sanierungsstaus verbucht er ebenfalls auf das Konto der SPD.

So wollen die Genossen allen Krefelder eine Teilhabe am städtischen Leben ermöglichen – unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Alter und Hautfarbe. Was in der Auflistung fehlt, gleichfalls aber inkludiert ist: Einkommen sprich Finanzstärke. So wollen die Sozialdemokraten etwa Angebote wie Betreuung in Kindertagesstätten beitragsfrei anbieten. Auch die Beteiligung am Öffentlichen Personennahverkehr soll leichter werden. Das 365-Euro-Ticket fürs ganze Jahr oder eine ÖPNV-Flatrate wie in Augsburg vorhanden wären Ansätze, um eine Mobilität günstiger und klimafreundlicher zu gestalten.