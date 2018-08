SPD lobt die „Krefelder Laufmasche“

Krefeld Ein solches Designfestival muss unbedingt fortgesetzt und fest im Veranstaltungskalender installiert werden.

(jon) Das Designfestival „Krefelder Laufmasche“ ist für die SPD ein Projekt mit Zukunft. „Die einwöchige Veranstaltung ‚Krefelder Laufmasche‘ mit der Verleihung der ‚Goldenen Seidenschleife‘ als Höhepunkt ist nicht nur ein voller Erfolg gewesen, sie wird Krefelds Ansehen als moderne und innovative Stadt nachhaltig stärken“, sagt Benedikt Winzen, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Die Initiatoren - die Mitarbeiter des Stadtmarketings - seien einen völlig neuen Weg gegangen, für den es Mut gebraucht habe, der aber am Ende belohnt worden sei. „Politik ist dafür da, den Finger in die Wunde zu legen und Dinge dort zu hinterfragen, wo sie nicht gut funktionieren. Aber man darf und muss auch mal ein Lob aussprechen“, erklärt der Politiker. So habe man nicht nur die Veranstaltung zur Verleihung der Goldenen Seidenschleife völlig neu erfunden, man habe auch der Außendarstellung Krefelds eine völlig neue Richtung verliehen. Winzen: „Samt und Seide lebt wieder auf, Krefeld ist jung, modern und innovativ.“ Allein der Veranstaltungsort in der Shedhalle der ‚Alten Samtweberei‘ und die in der Innenstadt aufgestellten Container hätten dies ausgestrahlt und Urbanität erlebbar gemacht. Ein solches Designfestival müsse unbedingt fortgesetzt und fest im Krefelder Veranstaltungskalender installiert werden. „Die SPD-Fraktion wird dies unterstützen“, so der Fraktionschef.