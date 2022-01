Schulpolitik : Kritik an Unterrichtsausfall in Krefeld und Tönisvorst

An der 2013 gegründeten Gesamtschule Uerdingen sind im Schuljahr 2018/2019 9,8 Prozent des Unterrichts ersatzlos ausgefallen. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der Ausfall an Real- und Gesamtschulen sei höher als an Gymnasien. Früher hat die CDU die SPD mit dem Thema gejagt. Es geht um Zahlen aus dem Jahr 2018/ 2019.

Die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zeigt nach Überzeugung der SPD, wie massiv der Unterrichtsausfall an vielen Schulen in Krefeld und Tönisvorst ist. An der Gesamtschule Uerdingen sind demnach 9,8 Prozent des Unterrichts im Schuljahr 2018/2019 ersatzlos ausgefallen. Die Krefelder SPD-Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann und die SPD-Landtagskandidatin Katharina Nowak fordern daher, die Schulen personell besser auszustatten.

Hintergrund: Das Schulministerium hat auf Anfrage der Sozialdemokraten eine Aufstellung zum Ausfall von Stunden herausgegeben, die auf einer flächendeckenden Erhebung basiert. An der Mariannenschule sind im Schuljahr 2018/19 demnach 5,7 Prozent der Stunden ersatzlos ausgefallen. An der Albert Schweitzer Realschule waren es 8,1, am Arndt-Gymnasium fünf Prozent.

In Tönisvorst stelle sich die Situation ähnlich dar. Während an den Grundschulen rund 3,12 Prozent des Unterrichts ausgefallen sind, sind es an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule acht und am Michael-Ende-Gymnasium 3,9 Prozent. Insgesamt sind in NRW im Schuljahr 2018/2019 etwa 3,3 Millionen Unterrichtsstunden ausgefallen. Für das Schuljahr 2019/2020 liegen die Daten aufgrund der Corona-Pandemie nur unvollständig vor. „Die Zahlen zeigen: Die CDU-geführte Landesregierung ist mit dem Versprechen einer Unterrichtsgarantie kläglich gescheitert und lässt die vielen engagierten Lehrkräfte und Schulleitungen vor Ort im Regen stehen. Das Land ist für das Personal an den Schulen zuständig und darf die Verantwortung nicht auf die Städte abschieben“, sagt Spanier-Oppermann. Die Landtagskandidatin und Mitglied des Schulausschusses der Stadt, Katharina Nowak, ergänzt: „Es reicht eben nicht, den Unterrichtsausfall mit einem aufwendigen Verfahren, für das sogar zusätzliches Personal in den Schulen gebunden wird, nur zu messen. Man muss auch was dagegen tun.“

Besonders auffällig sei in der Erhebung die ungleiche Belastung der Schulformen, sagen beide übereinstimmend. Haupt-, Real- und Gesamtschulen hätten häufig einen höheren Ausfall an Schulstunden zu beklagen als Gymnasien. So fielen in den Real- und Gesamtschulen in Krefeld und Tönisvorst im Schuljahr 2018/19 durchschnittlich 6,4 Prozent der Stunden aus. An den Gymnasien waren es nur 3,9 Prozent. Für Spanier-Oppermann und Nowak ist die Erhebung daher ein Indiz dafür, dass NRW umgehend einen echten schulscharfen Sozialindex benötigt, um zu sehen, wo Geld, Lehrkräfte und multiprofessionelle Teams gebraucht werden.