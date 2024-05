Parteitag der SPD Krefeld SPD konzentriert sich auf soziale Sicherheit

Die SPD hat ein umfangreiches Arbeitsprogramm als Leitantrag für die nächsten beiden Vorstandsjahre beschlossen. Der inhaltliche Schwerpunkt heißt „Soziale Sicherheit“. Den Begriff Sicherheit definiere die SPD als „ganzheitliches Konzept, das alle Lebensbereiche“ umfasst: „Denn Sicherheit bedeutet im Angesicht multipler Krisen, in Zeiten, in denen die Arbeitsformen zunehmend flexibler und Beschäftigung immer prekärer werden, in denen die Mieten stärker steigen als die Einkommen, in denen Kinderarmut zunimmt, weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ohne einen starken, selbstbewussten Sozialstaat, ohne soziale und gesellschaftliche Absicherung bestimmen Zwänge und Notlagen das Leben zu vieler Menschen in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Dies bedeutet ein Leben in sozialer, ökonomischer und ökologischer Unsicherheit“, heißt es im einstimmig beschlossenen Leitantrag.