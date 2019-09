Krefeld : SPD strebt 5000 neue Wohneinheiten an

Krefeld In der Debatte um den Regionalplan ist die SPD für einen Mittelweg: Keine neuen Siedlungsflächen ausweisen, aber die bereits gültigen konsequent entwickeln. Dazu richtet sie einen Appell an die anderen Ratsfraktionen.

Die SPD appelliert an die anderen Ratsfraktionen, die Areale, die schon jetzt im Flächennutzungsplan als mögliche Baugebiete ausgewiesen sind, entschlossen zu entwickeln. Zugleich bekräftigt die Fraktion, nicht, wie von der Bezirksregierung angeregt, noch mehr Siedlungsbereiche auszuweisen. Insbesondere den Grünen wirft SPD-Fraktionschef Benedikt Winzen vor, die Debatte mit „falschen, populistischen Äußerungen“ aufzuheizen. „Es gibt Kräfte, die gar kein Interesse an einer sachlichen Debatte haben“, sagte er im RP-Gespräch, „wir sehen, dass es eine emotionale Debatte gibt; wie man künftig emotionale Debatten führen soll, ist mir ein Rätsel.“

Winzen weist auf das Dilemma von Planungspolitikern in Krefeld hin: Fast überall regt sich Widerstand gegen neue Baugebiete; in Hüls und rund um den Bereich Ottostraße/ Obergplatz gibt es massive Proteste. „Wir haben an jeder Stelle erhebliche Widerstände, auch weil der Eindruck erweckt wird, als ob wir es nicht abwarten können, mit dem Bagger durch die Landschaft zu fahren.“ Die SPD ist dafür, erst einmal auf die Gebiete zurückzugreifen, die jetzt bereits im Flächennutzungsplan für Bebauung vorgesehen sind. Die Rede sei von rund 5000 Wohneinheiten, resümiert Winzen und legt dazu eine detaillierte Liste mit den in Rede stehenden Baugebieten vor. „Wir glauben, damit den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden.“