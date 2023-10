SPD-Fraktionschef pariert CDU-Kritik „Die Schuld für die Finanzsorgen der Kommunen liegt beim Land“

Oberbürgermeister Frank Meyer bekommt Rückendeckung aus der eigenen Fraktion. Deren Vorsitzender Benedikt Winzen pariert die Kritik der neuen CDU-Fraktionschefin Britta Oellers, die darauf hingewiesen hatte, dass die Krefelder Finanzprobleme nicht so plötzlich vom Himmel gefallen seien wie von Seiten der Stadtverwaltung dargestellt. Oellers Vorgänger habe oft genug darauf hingewiesen, dass die Einnahmen der Kommune – wie in den Jahren aufeinander folgender Steuerrekorde geschehen – nicht immer weiter so üppig flössen. Darüber hinaus kritisierte Oellers einen Wildwuchs bei neuen Stabsstellen in der Ära Meyer, die dauerhafte Kosten verursachten.