Sportanlage verlegen : SPD hat große Pläne für den Stadtteil Gellep-Stratum

Krefeld Jürgen Hengst regt eine Verlegung der Sportanlage an, um am alten Standort moderne Wohnkonzepte zu realisieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Stirken

Im Stadtteil Gellep-Stratum stehen massive Änderungen an: Im Zentrum der Überlegungen steht die Zukunft der Bezirkssportanlage an der Kaiserswerther Straße. Deren Tage sind nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten gezählt. Eine Verlagerung und Neubau an anderer Stelle ist angedacht. Der planungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Jürgen Hengst, regt deshalb die „Erarbeitung einer Planungsperspektive“ an, die auch das gesellschaftliche Leben und die Attraktivität des Stadtteils langfristig weiterentwickele.

Eine Verlegung der Bezirkssportanlage eröffne nachhaltige Optionen für Gellep-Stratum. Als möglicher neuer Standort bietet der Bereich südöstlich der Einmündung Fegeteschstraße/Düsseldorfer Straße („Am Wegweiser“, zwischen Fußweg Kaiserwerther Straße und Düsseldorfer Straße) dazu geeignete Flächen, die unter Berücksichtigung des Emissionsschutzes über einen angemessenen Abstand zur Wohnbebauung verfügten. Die verkehrliche Erschließungssituation gestalte sich zudem optimaler als am aktuellen Standort.

In diesem Zusammenhang sei ebenfalls zu prüfen, ob das geplante neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum an dieser Stelle – in Verbindung mit einem Haus für Umkleiden und Duschen – mitgeplant werden könne. Eine mögliche gemeinsame Nutzung des Umkleidetraktes von Sportplatznutzern und Feuerwehrleuten sowie der dortigen technischen Infrastruktur solle bei dieser Prüfung ebenso wie die Errichtung von Räumlichkeiten zur Nutzung durch das Vereins- und gesellschaftliche Leben im Stadtteil berücksichtigt werden.