KFC Uerdingen : SPD hält an Plänen für Grotenburg fest

SPD hält an Plänen für Grotenburg fest

Krefeld Der KFC Uerdingen ist plötzlich im Abstiegskampf. Die Politik hält aber an den Plänen zur Sanierung der Grotenburg fest.

(vo) In unserer Umfrage im Rat zum Thema Sanierung der Grotenburg hat auch die SPD ein Bekenntnis zur Sanierung der Kampfbahn abgelegt: „Wir sind fest davon überzeugt, dass dem KFC Uerdingen 05 der Befreiungsschlag aus der aktuell schwierigen sportlichen Situation gelingt und er auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen wird“, erklärte Benedikt Winzen, SPD-Fraktionschef im Rat. Die Sanierung des Grotenburg-Stadions sei unabhängig von der sportlichen Entwicklung dringend geboten, da es infolge von jahrzehntelanger Vernachlässigung weder für die Regionalliga noch für die 3. oder die 2.Liga eine Betriebserlaubnis erhalten würde. „Diesen Fakt wollen wir beenden und planen daher langfristig, unabhängig von der sportlichen Entwicklung.“ Die Planung zur Ertüchtigung des Grotenburg-Stadions für den Drittliga-Spielbetrieb ab der Saison 2020/21 werde daher gemäß dem Beschluss des Rates vorangetrieben. Die Grotenburg soll für gut zehn Millionen Euro saniert werden.