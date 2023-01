Standort Krefeld SPD-Gruppierung kritisiert die Kaufhof-Chefs

Noch in diesem Monat soll eine Entscheidung über die Zukunft der 131 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) fallen. So war es angekündigt. Bis zu 90 Häuser seien von der Schließung bedroht, informierte der Gesamtbetriebsrat vor wenigen Wochen (wir berichteten). Die rund 100 Beschäftigten im Krefelder Kaufhof hoffen seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens, dass der Kelch der Geschäftsaufgabe am Standort Krefeld ein weiteres Mal an ihnen vorbeizieht.