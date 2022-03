Usoni ist ein Spitzmaulnashorn. Diese Tiere sind Einzelgänger und leben deswegen alleine in ihren Gehegen. In Krefeld wurden bis jetzt fünf Nashörner geboren, damit ist der Zoo über die Grenzen von NRW bekannt für die Zucht der bedrohten Tierart. Jedes Jahr werden in Afrika hunderte Nashörner wegen ihrer wertvollen Hörner getötet. Der Zoo Krefeld sammelt Gelder, welche an die Organisation „Save the Rhino“ fließen.