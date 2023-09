Bauarbeiten im Krefelder Zoo beginnen Spatenstich für Affenpark ist kommende Woche

Als Bauphase eins soll der Neubau eines Drei-Affenarten-Warmhauses einschließlich der Einfriedungen (Wände, Fundamente und so weiter) von zwei übernetzten Freigehegen errichtet werden. Die Vision des Zoos sehe eine Nutzung der Fläche ab der Zoobrücke vor, auf der künftig Menschenaffen mit weiteren kleineren Affenarten leben sollen. Das Artenschutzzentrum soll durch mehrere Bauphasen realisiert werden. In Bauphase eins sei die Ausführung des Drei-Arten-Warmhauses in Massivbauweise (Stahlbeton/ Stahlbetondecken/ Fertigteil-Betonplatten als Fassadenverkleidung) vorgesehen. Das Gebäude sei zweigeschossig, mit Flachdächern und ohne Unterkellerung geplant, heißt es in der Baubeschreibung. Im zweiten Bauabschnitt wird die Anlage für Orang-Utans errichtet. Sie sollen mit einer hoch bedrohten Gibbon-Art vergesellschaftet werden. Im dritten Abschnitt wird ein weiteres Warmhaus für Schimpansen erstellt.