Spaß-Ranking Krefeld schneidet bei Zombie-Apokalypse nicht gut ab

Es ist ein skurriler Marketing-Gag, der gerade landauf, landab ein viraler Hit wird: Im Falle einer Zombie-Apokalypse sind die Überlebenschancen in Krefeld nicht sonderlich gut. In einem Ranking der Wohnungsvermietungsplattform rentola.de liegt Krefeld auf Platz 369 von 402 Plätzen. Die Chancen, sich mit einem Zombie-Virus anzustecken und zu einem menschenfleischfressenden Ungeheuer zu werden, wären also groß. Ähnliches gilt für Nachbarstädte wie Duisburg (Rang 392), Mönchengladbach (364) oder Düsseldorf (368). Kleve liegt auf dem relativ entspannten Platz 210. Das Gedankenspiel ist nicht uninteressant, weil es auf halb ernst gemeinte Kriterien im Falle einer Pandemie beruht.