Sparkasse als Gesellschafter : Sparkasse Krefeld steigt als Investor bei Beteiligungsgesellschaft ein

Markus Krückemeier. Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart, Harald Heidemann und Bernhard Kugel (von links) in Aachen. Foto: S UBG

Krefeld Die Sparkasse Krefeld steigt neu in den Gesellschafter- und Investorenkreis der S-UBG Gruppe ein. Seit mehr als 30 Jahren ist die Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach eigenen Angaben führender Anbieter von Beteiligungskapital in der Region Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und bietet wachstumsstarken Unternehmen Finanzierungsmöglichkeiten mit Eigenkapital.

Vor wenigen Tagen präsentierte die S-UBG Gruppe in Aachen einen neuen Fonds (TechVision Fonds I), der auch die Teilnahme der bestehenden Portfoliounternehmen an nachfolgenden Finanzierungsrunden anstrebt. Zudem seien auch neue Investmentmöglichkeiten in der Region Aachen, Krefeld und Mönchengladbach das Ziel, teilte die Gruppe mit. Das Gesamtvolumen des neuen Fonds sei von ursprünglich 21,5 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro nahezu verdoppelt worden. Gemanagt werde der Fonds weiterhin von den Beteiligungsspezialisten der S-UBG Gruppe. Zum offiziellen Start des neuen Fonds’ sprach neben den beiden S-UBG Vorständen Harald Heidemann und Bernhard Kugel auch NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart.