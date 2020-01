Geldinstitut : Sparkasse kündigt 12.500 Sparverträge

Krefeld Prämiensparverträge waren lange Zeit eine lukrative Angelegenheit für die Sparkassen und ihre Kunden. Die lang anhaltende Niedrigzinsphase erfordert eine neue Bewertung. Die Sparkasse Krefeld hat das getan. Sie will 12.500 Verträge in diesem Jahr kündigen und damit viel Geld zu lasten der Kunden sparen. Sie beruft sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs.

Die Sparkasse Krefeld hat langjährigen Kunden mitgeteilt, dass sie die mit ihnen geschlossenen Prämiensparverträge bis spätestens Ende März dieses Jahres kündigen will. 12.500 Verträge sind in diesem Jahr betroffen, weitere werden aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren folgen. Es geht um Millionen Euro. Die Kunden wurden telefonisch vorabinformiert. Die schriftliche Kündigung solle in den kommenden Wochen folgen, berichtet Angela Köhlen-Lipka, die nach eigener Aussage im Jahr 1994 zwei entsprechende Verträge mit dem Geldinstitut geschlossen hat, im Gespräch mit unserer Redaktion.