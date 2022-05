Landtagswahl 2022 : Spannende Ausgansglage in Krefeld

Der Wahlkampf ist so gut wie vorüber – am Sonntag hat der Wähler das Wort: NRW steht vor der Landtagswahl. Foto: dpa/Jan Woitas

Krefeld Spannung vor der Landtagswahl am Sonntag: Die meisten Krefelder Kandidaten müssen ihre Wahlkreise direkt holen; Neulinge und junge Gesichter machen das Rennen spannend. Was man sonst zur Wahl praktisch wissen muss.

Folgt man den Umfragen, wird die Landtagswahl auf Landesebene ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD bei einem leichten Vorsprung der CDU. Auf kommunaler Ebene in Krefeld dürfte es zu mindestens einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen: Im Wahlkreis 48 Krefeld I - Viersen III (das Gebiet der Krefelder Stadtbezirke West, Süd, Fischeln, Oppum-Linn sowie Tönisvorst) treffen mit den beiden Landtagsabgeordneten Britta Oellers (CDU) und Ina Spanier-Oppermann (SPD) zwei Politikerinnen aufeinander, die beide über langjährige Erfahrungen verfügen und in ihrem Kerngebiet Fischeln bestens vernetzt sind. Oellers hat den Wahlkreis 2017 in einem Herzschlagfinale gegen Benedikt Winzen gewonnen – mit sage und schreibe 63 Stimmen Vorsprung. Die Lager von CDU und SPD in Fischeln waren also so ziemlich gleichauf.

Die Wähler sind in Krefeld durchaus flexibel und unterscheiden die Art der anstehenden Wahl. Bei der Landtagswahl 2017 lag die CDU in Krefeld knapp vor der SPD; bei der Bundestagswahl 2021 wiederum hatten die Sozialdemokraten einen relativ deutlichen Vorsprung – was dem Trend im Bund entsprach. Bei der Kommunalwahl 2020 lag die CDU vor der SPD: Heißt: Die Wähler unterscheiden deutlich, wem sie gerade die Lösung von Bundes-, Landes- und Kommunalproblemen zutrauen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marc Blondin trifft in Wahlkreis 49 Krefeld II (Stadtbezirke Nord, Hüls, Mitte, Ost und Uerdingen) auf Katharina Nowak (SPD). Sie ist ein neues Gesicht im Wahlkampf, sie war fleißig, in der letzten Woche außer Gefecht wegen Corona-Quarantäne – doch die Wirkungen von Neulingen auf den Wähler sind stets schwer abschätzbar. Insofern gilt Blondin als Favorit – sicher, dass er den Wahlkreis direkt holt, kann er aber nicht sein. Und sein Listenplatz ist nicht gut genug für den Einzug in den Landtag per Liste. Er muss direkt gewinnen, wie Nowak auch.

Auch Grüne und FDP setzen auf neue Gesichter. Der Grüne Benjamin Zander (Wahlkreis 49) ist erst seit 2020 politisch aktiv und schon Parteivorsitzender der Krefelder Grünen. Die FDP-Kandidatin Laura Stelzhammer (Wahlkreis 48) hat sich wie auch Zander bei Wahlarenen gut geschlagen; sie hat einen intensiven digitalen Wahlkampf geführt, um junge Leute anzusprechen, die FDP-affin sind. Man darf gespannt sein, wie die beiden sich schlagen.

Für den Wahlsonntag am 15. Mai gilt es noch ein paar praktische Details zu wissen:

Wahllokale

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wahlbenachrichtigung verlegt – was nun?

Wer seine Wahlbenachrichtigung verlegt hat, kann dennoch wählen; er muss einen Personalausweis mit ins Wahllokal bringen.

Hotline der Stadt zur Wahl

Die Stadt hat am Wahlsonntag eine Hotline für alle Fragen zur Wahl eingerichtet: 02151/ 864490.

Briefwahl nicht rechtzeitig auf der Post – was nun?

Wer vergessen hat, seinen Briefwahlumschlag rechtzeitig auf die Post zu geben, kann den Umschlag am Sonntag, 15. Mai, bis 18 Uhr, in den Briefkasten des Rathauses am Von-der-Leyen-Platz 1, einwerfen.

Wo ist mein Wahllokal?