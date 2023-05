Sozialer Wohnungsbau in Krefeld Gewerkschaft beklagt hohe Mieten

(sti) Verstärkte Anstrengungen für den sozialen Wohnungbau in Krefeld und ganz Deutschland fordert die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (BAU). Im vergangenen Jahr seien in Krefeld insgesamt 188 Wohnungen neu gebaut worden – darunter 42 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das seien 27 Wohnungen weniger als im Vorjahr. In Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihen- und Mehrfamilienhäuser: Insgesamt hätten die Bauherren im vergangenen Jahr in Krefeld rund 24,7 Millionen Euro investiert. Das teilte die IG Bau am Dienstag mit. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes.