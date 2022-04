Unternehmerschaft Niederrhein : Sonderpreis für Krefelder beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“

Florian Eulitzer und Nicolás Horn Ruiz vom Berufskolleg Uerdingen in Krefeld haben die Effektivität von Lüftungsmethoden überprüft. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Krefeld Schüler Florian Eulitzer (18) und Nicolás Horn Ruiz (19) haben die Chance genutzt, ihre Untersuchungen zur Effektivität von Lüftungsmethoden während der Pandemie im Unterricht zu präsentieren.

Das Krefelder Team hat sich damit zwar nicht für das Bundesfinale von Jugend forscht im Mai in Lübeck qualifiziert. Dennoch kann es enorm stolz auf seine Leistung sein, findet Ralf Wimmer, Jugend-forscht-Patenbeauftragter von der Unternehmerschaft Niederrhein . „Mit ihrem Engagement haben die Teilnehmer bewiesen, dass Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft leistet.“

Ein hervorragendes Ergebnis, findet auch Thomas Zöllner, Wettbewerbsleiter des Regionalwettbewerbs in Krefeld . „Seine Projektarbeit beim Landeswettbewerb vorstellen zu dürfen, spricht immer für eine professionell und fundiert ausgearbeitete Idee. Zudem inspiriert das wissenschaftliche Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz sicher neue MINT-Talente zur Teilnahme an kommenden Wettbewerben – auch das ist ein Gewinn.“

Als Ausrichter des Regionalwettbewerbs Niederrhein von Jugend forscht freut sich die Unternehmerschaft Niederrhein über den Erfolg des Krefelder Regionalsieger-Teams beim Landeswettbewerb. Dieser hat – wie auch schon der Regionalwettbewerb Niederrhein - pandemiebedingt in rein digitaler Form stattgefunden und insgesamt 14 Landessieger hervorgebracht.

Insgesamt haben sich diesmal zwei Regionalsiegerteams vom Niederrhein für die Teilnahme am kommenden Bundeswettbewerb qualifiziert. Neben dem 18-jährigen Lukas Weghs aus Kempen, der mit der Weiterentwicklung seiner Forschung und Entdeckung von Exomonden und -planeten den ersten Platz im Fachgebiet „Geo- und Raumwissenschaften“ belegt hat, darf auch ein Azubi-Team der Lemken GmbH & Co. KG in Alpen auf Bundesebene antreten. Nils Wetzels (19), Tom Conrad (20) und Vincent van Husen (19) hatten im Fachgebiet „Arbeitswelt“ eine selbstfahrende, elektrobetriebene Mini-Hacke zur mechanischen Unkrautbekämpfung im Gemüseanbau konzipiert.